Razboiul Israel-Hamas: Joe Biden il critica pe Netanyahu

Presedintele american Joe Biden l-a criticat in timpul unui interviu, acordat canalului MSNBC, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care prin conduita etalata in razboiul din Gaza "face mai mult rau decat bine Israelului". "El are dreptul de a apara Israelul, dreptul de a continua sa atace Hamas, dar trebuie sa acorde mai multa ... citește toată știrea