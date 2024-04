Razie de amploare in Dolj

In seara zilei de 27 aprilie a.c., incepand cu ora 18:00, pana in noaptea de 28 aprilie, ora 02:00, in judetul Dolj a fost organizata o actiune tip "Razie", cu efective marite, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica, cresterea gradului de siguranta rutiera si prevenirea, combaterea faptelor antisociale si a traficului si consumului de substante psihoactive.In cadrul actiunii , au fost angrenati 222 de politisti din cadrul structurilor de ordine publica, politie rutiera, ... citește toată știrea