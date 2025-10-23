Editeaza

Razie in "Romanesti"

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 11:45
21 citiri
Aseara, in cartierul "Romanesti", din municipiul Craiova, s-a desfasurat o actiune cu efective marite, tip "Razie", pentru asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta publica si cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice. In cadrul actiunii au fost angrenati politisti ai structurilor de ordine publica, politie rutiera, investigatii criminale, investigarea criminalitatii economice, arme explozivi si substante periculoase, luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale, ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

