Reactiile alb-albastrilor dupa succesul cu Chindia, scor 1-0, al patrulea la rand al Stiintei si care poate decide calificarea matematica in play-off, daca FC Arges nu invinge Voluntariul in aceasta runda."Foarte importante cele trei puncte, sunt foarte multumit de atitudinea jucatorilor. Puteam sa inchidem jocul in prima repriza, la ocazia lui Baiaram. Am fost neatenti la doua faze fixe cand puteau sa ne egaleze. Cu putin mai multa concentrare, cred eu ca diferenta era mai mare. In mare, ... citeste toata stirea