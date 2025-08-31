Editeaza

Real Madrid, succes la limita cu Mallorca

Duminica, 31 August 2025, ora 04:14
Real Madrid a castigat, pe teren propriu, meciul cu Mallorca, scor 2-1, in etapa a treia din La Liga. Kosovarul Muriqi a deschis scorul pe Santiago Bernabeu, in minutul 18, apoi Arda Guler a egalat in minutul 37, iar in minutul urmator Vinicius Junior a facut 2-1. Real are ...citește toată știrea

