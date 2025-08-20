Editeaza

Real Madrid, victorie din penalty, cu Osasuna

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 20 August 2025, ora 03:20
20 citiri
Real Madrid a inceput noul sezon din La Liga cu victorie, scor 1-0, pe teren propriu, cu Osasuna Pamplona. Unicul gol al meciului a fost marcat de Kylian Mbappe, din penalty-ul obtinut tot de el, in minutul 51. Xabi Alonso a debutat cu acest prilej a antrenor in ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
A fugit din spital, de la Poiana Mare
In aceasta dimineata, politisti din cadrul Politiei Municipiului Calafat au fost sesizati de medicul ...
Arbitri din Albania si Germania la dubla Stiintei cu Istanbul BB
Meciurile dintre Universitatea Craiova si Istanbul Basaksehir, din play-off-ul Conference League, ...
Jandarmii doljeni, la datorie in weekend-ul trecut
Cresterea gradului de siguranta a cetatenilor si asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta ...
ActualitateBusinessSportLife Show