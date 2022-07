RECENSAMANT 2022. Au fost stabilite noi posturi fixe pentru efectuarea recenzarii!

Primaria Craiova vine in sprijinul cetatenilor care nu s-au autorecenzat in prima etapa a Recensamantului Populatiei si Locuintelor, ori nu au fost la domiciliu la vizita recenzorului, prin infiintarea a noi puncte fixe de recenzare, dupa cum urmeaza:Sala Polivalenta - bdul. Stirbei Voda, nr.32Compania de Apa "Oltenia" S.A - str. Brestei, nr.133Piata Centrala - Calea Bucuresti, nr. 51Cetatenii mai au la dispozitie si alte puncte fixe de recenzare in urmatoarele locatii:Primaria ... citeste toata stirea