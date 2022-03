RECENSAMANT 2022. Au fost stabilite posturile de lucru pentru autorecenzare!

Primaria Craiova pune la dispozitia cetatenilor mai multe puncte de lucru pentru a se autorecenza. Incepand cu 14 martie 2022, debuteaza etapa nationala de autorecenzare a Recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021, iar craiovenii care doresc sa fie sprijiniti de un recenzorsau nu dispun de mijloace tehnice pentru a-si inregistra informatiile personale in platforma nationala de recensamant, sunt asteptati in perioada 14 martie - 15 mai 2022, in punctele de lucru ... citeste toata stirea