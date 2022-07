Recensamant 2022: Nu stam... bine!

Se afla in plina desfasurare Recensamantul Populatiei si Locuintelor, care se va incheia pe 15 iulie a.c. urmand ca rezultatele sa fie cunoscute la sfarsitul anului. Asadar, etapa mersului pe jos, din usa in usa sau din poarta in poarta, pentru cei 772 de recenzori (in prima etapa am avut 270), la nivelul Doljului, este in toi, toti se afla pe teren, pentru a colecta datele cetatenilor romani care nu au trimis chestionare online sau le-au completat gresit. Intr-un clasament la nivel national, ... citeste toata stirea