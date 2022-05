Regatul Unit: Boris Johnson in dificultate!

Chemati la urne joi 5 mai a.c., in cadrul alegerilor locale, alegatorii au pus in bratele laburistilor, cel putin in bastioanele londoneze, o victorie istorica. Conservatorii lui Boris Johnson au platit scump costul scandalului PartyGate si complicatiile abia acum incep. In inima Londrei, in arondismentul Westminster, laburistii au inregistrat un succes neasteptat, la fel cum s-a intamplat in vestul Londrei, la Wandsworth, unde in premiera dupa 44 de ani au dat lovitura. Asadar consiliile cheie ... citeste toata stirea