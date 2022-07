Regatul Unit: Boris Johnson parasit de doi ministri

Ministrii Finantelor si Sanatatii, din cabinetul Boris Johnson, au demisionat marti, la cateva minute interval, in urma scandalurilor repetate ce au implicat Downing Street. O lovitura dura pentru premierul Boris Johnson tot mai fragilizat in ultima vreme. Ministrul Sanatatii, Sajid Javid, a explicat in demisia, publicata pe Twitter, ca seful guvernului "si-a pierdut increderea". La randul sau ministrul Finantelor, Rishi Sunak, a declarat acelasi lucru. Cele doua demisii survin dupa scuzele ... citeste toata stirea