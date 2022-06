Regatul Unit: Liderul Partidului Conservator a demisionat dupa alegerile partiale

Partidul primului-ministru Boris Johnson a suferit doua infrangeri -anticipate- la alegerile parlamentare partiale in circumscriptiile Wakefield, din nordul Angliei si Tiverton and Honiton, in sud-vestul tarii, dand fiori reci locatarului de la Downing Street. Si asta dupa demisiile fostilor deputati conservatori Imran Khan, condamnat la 18 luni de inchisoare pentru agresiune sexuala asupra unui adolescent si cea a deputatului Neil Parish care a recunoscut ca a privit imagini pornografice pe ... citeste toata stirea