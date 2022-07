Regatul Unit: Sefa executivului scotian doreste un nou referendum consultativ de independenta

Sefa executivului scotian a stabilit data unui nou referendum consultativ pentru independenta Scotiei pe 19 octombrie 2023. Nicola Sturgeon a declarat ca a cerut Curtii Supreme a Regatului Unit ca se pronunte asupra constitutionalitatii acestei decizii.Nicola Sturgeon, care este si lidera Partidului Nationalist Scotian (SNP, separatist), a declarat ca electoratul scotian s-a declarat in mai 2021 in majoritate in favoarea independentei. SNP detine 64 din cele 129 de mandate ale parlamentului ... citeste toata stirea