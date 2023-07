In derby-ul etapei a treia a Superligii, CFR Cluj intalneste Universitatea Craiova, in Gruia, duminica, de la ora 21.30. Laurentiu Reghecampf isi va incepe al doilea mandat pe banca tehnica a Stiintei cu acest prilej si se declara bucuros ca o va face intr-un meci de asemenea importanta. Reghe considera ca echipa sa trebuie sa profite de faptul ca a avut o saptamana intreaga pentru a pregati partida, fata de ardeleni, care au jucat in preliminariile Conference League contra turcilor de la Adana ... citeste toata stirea