Reghe crede ca va fi greu, dar spectaculos, meciul cu Sepsi

Universitatea Craiova deschide etapa a 23-a a Ligii I, vineri, de la ora 20, in deplasare, cu Sepsi. Alb-albastrii pleaca azi, cu autocarul, spre Sf. Gheorghe, unde ii va astepta un meci dificil, dar in acelasi timp spectaculos, conform antrenorului Laurentiu Reghecampf."Pentru noi va fi un meci foarte important, avem nevoie de stabilitate, de cele 3 puncte, pentru a ramane in partea superioara a clasamentului, avand in vedere ca si celelalte echipe contracandidate la play-off au castigat, ne