In etapa a 5-a a Superligii, Universitatea Craiova joaca in deplasare contra nou-promovatei Poli Iasi, sambata, de la ora 21.30. Antrenorul Stiintei, Laurentiu Reghecampf, a prefatat duelul din Copou, vorbind si despre obiectivele echipei in acest campionat."Ne asteapta un meci dificil, cu o echipa motivata, stadionul va fi plin, pentru ca e sambata seara. Noi mergem sa castigam cele 3 puncte, am avut timp sa ne pregatim, am discutat despre problemele pe care le-am avut in meciurile trecute, ... citeste toata stirea