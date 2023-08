Dupa cel mai slab meci din cele doua mandate ale sale la Universitatea Craiova, esecul cu 2-0 de la Ovidiu, cu Farul, antrenorul Laurentiu Reghecampf a tras concluziile, admitand evolutia sub orice critica a echipei si s-a aratat deranjat de lipsa de atitudine si de implicare a jucatorilor sai."Nu trebuie sa uitam acest meci, trebuie sa vedem ce am gresit. Nu am avut atitudine, am fost delasatori in contactele unu la unu. Greseli foarte mari la ambele goluri. Nu am vazut bine al doilea gol, ... citeste toata stirea