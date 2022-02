Reghecampf: "Chindia se apara bine, iar Sandoi ne cunoaste"

In etapa a 28-a a Ligii I, Universitatea Craiova va intalni Chindia Targoviste, vineri, de la ora 20.30, pe arena "Ion Oblemenco". Antrenorul Stiintei, Laurentiu Reghecampf, a prefatat astfel acest joc:"Avem ocazia sa castigam trei puncte importante pentru situatia noastra, sa continuam perioada buna. Sper sa jucam mai bine decat in ultimul meci, cu Clinceni, unde nu am facut ce trebuia sa facem. Sunt increzator, vad o crestere din punct de vedere fizic si tactic la unii jucatori. Avem un ... citeste toata stirea