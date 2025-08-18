Editeaza

Remiza pentru Istanbul BB, in prima etapa din Turcia

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 18 August 2025, ora 03:08
In play-off-ul Conference League, Universitatea Craiova se va duela cu turcii de la Istanbul Basaksehir, turul fiind pe arena "Basaksehir Fatih Terim Stadium", pe 21 august, iar returul pe "Ion Oblemenco", pe 28 august.

Superliga din Turcia a inceput abia in acest week-end, iar in prima etapa, Istanbul Basaksehir a remizat pe teren propriu, scor 1-1, cu Kayserispor. Croatul Ivan Brnic a deschis scorul pentru gazde, in minutul 41, pentru ca oaspetii sa egaleze prin portughezul Miguel Felipe ...citește toată știrea

