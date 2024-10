Republica Moldova: O finala la prezidentiale... insolita

Moldovenii s-au exprimat "cu rezerve" in favoarea aderarii la UE, oricum fara mare entuziasm, asa cum s-au petrecut lucrurile in alte tari, printre care si Romania, si diaspora a facut diferenta, dar restul procedurii este departe de a fi incheiat. Urmeaza acum "finala" la prezidentiale pentru care s-au calificat Maia Sandu, presedintele in exercitiu si Alexandr Stoianoglo, candidatul sustinut de Partidul Socialistilor (PSRM). Departajati dupa primul tur de circa 240.000 de voturi. Nascut in ... citește toată știrea