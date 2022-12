Restrictii de circulatie pe mai multe sectoare de drum pentru desfasurarea ceremoniei militare dedicate Zilei Victoriei Revolutiei Romane

Primaria Municipiului Craiova anunta ca, pentru desfasurarea ceremoniei militare dedicate Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii, ce va avea loc, in data de 22.12.2022, in Piata A. I. Cuza, vor fi instituite restrictii de circulatie pe mai multe sectoare de drum.Astfel, in ziua de 22.12.2022, intervalul orar 10:30 - 12:30, se va inchide circulatia rutiera pe urmatoarele strazi:A.I. Cuza, sectorul de drum cuprins intre intersectia cu str. Unirii si intersectia cu str. Aries; ... citeste toata stirea