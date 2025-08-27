Editeaza

Restrictii de circulatie pentru meciul Stiintei cu Istanbul BB

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 27 August 2025, ora 16:45
17 citiri
Primaria Municipiului Craiova anunta ca, pentru desfasurarea partidei de fotbal dintre echipele UNIVERSITATEA CRAIOVA si ISTANBUL BASAKSEHIR, programata joi, de la ora 20.30, pe Stadionul Ion Oblemenco, vor fi instituite restrictii de circulatie pe mai multe sectoare de drum.

In intervalul orar 18:30 - 23:00, se va restrictiona circulatia rutiera dupa cum urmeaza:

Ilie Balaci, tronsonul cuprins intre intersectia cu bd. 1 Mai si str. Gheorghe Bibescu pana la intersectia cu str. Raului. ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Minor dat disparut
In seara de 24 august., ora 23:00, politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Craiova au fost sesizati ...
Se lucreaza din plin pe DJ 641 Mischii - Teslui
Se lucreaza din plin pe santierul de reabilitare si modernizare a DJ 641 Mischii - Teslui. Lucrarile ...
Politia de Frontiera, informatii despre traficul rutier catre Bulgaria
Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu informeaza participantii la trafic cu ...
ActualitateBusinessSportLife Show