Restrictii de viteza pe calea ferata, din cauza caniculei

Din cauza temperaturilor caniculare, CFR anunta restrictii de viteza pe calea ferata , in perioada 19 - 21 iunie, pentru protejarea calatorilor si a personalului. Masura se aplica pe tronsoanele unde temperatura depaseste 50 de grade la nivelul sinei. Din zonele afectate face parte si Oltenia."In perioada 19 - 21 iunie, din cauza temperaturilor ridicate anuntate in judetele aflate sub incidenta celor doua avertizari de temperaturi caniculare Cod galben si Cod portocaliu, traficul feroviar pe ... citește toată știrea