Restrictii rutiere pentru meciul de fotbal Universitatea Craiova - Dinamo Bucuresti

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 11:46
Primaria Craiova a anuntat ca vor fi restrictii de circulatie pentru desfasurarea partidei de fotbal dintre echipele Universitatea Craiova si Dinamo.

Partida se va desfasura, maine, 26 septembrie, pe Stadionul "Ion Oblemenco", fiind instituite restrictii de circulatie pe mai multe sectoare de drum. Astfel, in data de 26.09.2025, intervalul orar 19:00 - 24:00, se va restrictiona circulatia rutiera dupa cum urmeaza:

