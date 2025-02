Retinut de politisti, dupa ce a inselat un batran de 78 de ani

In cursul zilei de 11 februarie , politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 45 de ani, din Ramnicu Valcea, sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune. Acesta a escrocat un batran in varsta de 78 de ani, in decembrie 2024.In dimineata zilei de 11 februarie , politistii Sectiei 5 Politie Craiova, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova, au pus in executare trei mandate de perchezitie domiciliara, la imobile din ... citește toată știrea