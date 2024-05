Retinut de politisti, pentru cumul de infractiuni la regimul "rutier"

Politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 45 de ani, din municipiul Craiova, sub aspectul savarsirii infractiunilor de punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat, conducerea unui vehicul avand suspendat dreptul de a conduce si refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Acesta urmeaza sa fie prezentat, astazi, 26 mai, Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova, in vederea dispunerii unei masuri preventive. ... citește toată știrea