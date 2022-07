Revenirea salutara a lui Petre Daea!

Rareori, in politica autohtona, se intampla ca un fost ministru sa revina in functia detinuta anterior, exclusiv in virtutea meritelor profesionale. E o meteahna a partidelor politice sa nu puna mare pret pe competenta, dar discutia e lunga. Miercuri 6 iulie a.c., membrii Consiliului Politic National al PSD au votat in unanimitate pentru revenirea lui Petre Daea la MADR, ca succesor al lui Adrian Chesnoiu, demisionar din motivele cunoscute, asupra carora nu mai staruim. Astazi, presedintele ... citeste toata stirea