Romani exploatati de romani, in Spania si Franta. Victimele - din Dolj si Teleorman

Trei persoane de origine romana au fost retinute de Politia Nationala din Spania, in urma unui schimb de date si informatii cu Politia Romana, sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de persoane, constrangere/extorcare, constituire de grupare infractionala si infractiune impotriva drepturilor lucratorilor.Ancheta a demarat la inceputul lunii februarie 2024, atunci cand, in baza informatiilor obtinute de Inspectoratul de Politie Judetean Dolj - Serviciul de Investigatii Criminale - ... citește toată știrea