Romania a remizat cu Irlanda de Nord

Un 1-1 cu Irlanda de Nord, asa cum a fost in amicalul de vineri seara de pe "Arena Nationala", era excelent pentru Romania si in 1985, pe "23 August", iar cu acest scor tricolorii ar fi fost prezenti la Mondialul din Mexic. Calificata la Euro 2024, Romania a primit gol in minutul 7 al primului meci de anul acesta. Oaspetii au deschis scorul prin Reid, in minutul 7, iar in minutul 24 Dennis Man a egalat, stabilind scorul final al unui meci de modesta factura.Romania a evoluat in formula: Fl. ... citește toată știrea