Romania, acord cu guvernul britanic

Pentru prima data in ultimii 17 ani, un premier roman, de data aceasta insotit de ministrul Apararii, s-au aflat la Londra, pentru incheierea unui amplu acord de cooperare in domeniul apararii. Potrivit informatiilor furnizate de ministerul britanic al Apararii, in baza acordului semnat de John Healey si omologul sau roman Angel Tilvar, cele doua tari vor infiinta un comitet mixt de aparare care va permite actiuni comune impotriva amenintarilor de orice fel. Ministerul Apararii de la Mondra mai