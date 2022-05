Romania are sansa sa devina furnizor strategic de energie in UE

Bruxelles, 19 mai 2022. Comisia Europeana a publicat ieri planul REPowerEu, prin care isi propune sa atinga independenta energetica a Uniunii, pana in 2030. In acest document, statele membre sunt incurajate sa-si adapteze Planurile Nationale de redresare si rezilienta,astfel incat ele sa corespunda noii realitati in care a intrat Europa, odata cu criza energetica si invazia Rusiei in Ucraina.Comisia pune accent pe o diversificare a surselor de energie, permitand investitii in infrastructura ... citeste toata stirea