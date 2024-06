Romania - Bulgaria, penultimul amical al tricolorilor inainte de Euro

In penultimul amical inainte de Europeanul din Germania, echipa nationala a Romaniei intalneste Bulgaria, azi, de la ora 21.30 (in direct la Prima TV), pe stadionul "Steaua". Meciul va fi condus la centru de turcul Atilla KaraoAlan.Fara rezultate notabile in ultimii ani, Bulgaria este o echipa imprevizibila, iar de la instalarea noului selectioner, Ilian Iliev, care l-a inlocuit pe sarbul Krstajic, Bulgaria a remizat, scor 2-2, cu Ungaria si cu Serbia, in preliminariile Euro 2024, iar in ... citește toată știrea