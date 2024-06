Romania intalneste Belgia, la Koln, in al doilea meci al tricolorilor la Euro 2024

In seara aceasta, de la ora 22.00, la Koln, Romania joaca al doilea meci din grupa E de la Euro 2024, in compania Belgiei. Va arbitra polonezul Szymon Marciniak, cel care a condus finala Mondialului din Qatar, Argentina - Franta. Romania a jucat de 11 ori cu Belgia, tricolorii castigand 4 meciuri, belgienii, 5, iar de 2 ori a fost remiza. Numai ca ultima intalnire directa, o victorie cu 2-1 a Romaniei in 2012, nu a fost contabilizata in palmaresul all-time, deoarece nu a fost respectat ... citește toată știrea