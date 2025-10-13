Editeaza

Romania, orgolioasa si norocoasa, invinge Austria

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 03:39
Cand, in sfarsit, Lucescu a renuntat la orgoliile sale in favoarea orgoliilor si intereselor nationalei, Romania a izbandit. Cu noroc, la ultima faza de joc, dar a invins Austria. Meritat, fiindca tricolorii castigasera meciul ocaziilor, 3-1, si pe cel al determinarii. Strabunicul Lucescu n-a mai insistat cu scenariile sale science-fiction, cu fotbalul pe care si-l imagina, si a coborat pe Pamant. Iar de trei decenii incoace, Romania scoate capul in lume cand pune sufletul in teren si capul in ...citește toată știrea

