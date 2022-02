Rusia in cautarea unui nou aranjament de securitate!

Dan Dungaciu, directorul ISPRI al Academiei Romane, expert in relatii internationale, invitat luni seara la TVR 1, a opinat ca tensiunile exacerbate din ultimele saptamani, pe chestiunea ucrainiana, sunt folosite cu abilitate de Vladimir Putin, pentru a negocia mai bine un nou aranjament de securitate, astfel incat NATO sa nu-i mai ajunga Rusiei la frontiere. Negocierile, fie in formatul bilateral Moscova-Washington, fie in formatul Normandia, ar trebui finalizate in perioada imediata, pentru ... citeste toata stirea