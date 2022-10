In cadrul unui mesaj prezentat marti in fata noilor admisi in serviciul diplomatic al Rusiei, Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a subliniat ca are loc, in prezent, o reorientare geografica a activitatilor diplomatice, atat in strainatate cat si in Centrala. "Tarile din asa-numita lume a ... citeste toata stirea