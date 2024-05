Rusia: Schimbarea lui Soigu cu un civil, indelung comentata

Vladimir Putin si-a demis ministrul Apararii si apropiatul confident Serghei Soigu duminica 12 mai a.c.. Succesorul acestuia este deja cunoscut: Andrei Belousov, un civil care l-a consiliat pe Vladimir Putin in probleme economice. Doua observatii imediate: Serghei Soigu avea o legatura ceva mai personala cu Vladimir Putin, care il luase la vanatoare in taiga, iar fostul ministru avusese grija ca presedintele sa fie surprins de fotografi in partide de pescuit si vanatoare. Pentru Vladimir Putin ... citește toată știrea