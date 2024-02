Rusia: Vladimir Putin se adreseaza natiunii

Cu numai doua saptamani inainte de alegerile prezidentiale (15-17 martie), Vladimir Putin tine un discurs in fata natiunii, in cadrul caruia defineste prioritatile Rusiei pentru urmatorii sase ani, durata mandatului de sef al statului. Discursul sau, care a si inceput, are loc la Gostyney Dvor, un centru de congrese situat langa Piata Rosie din Moscova. Vladimir Putin ar putea reactiona la comentariul controversat al omologului sau francez, Emmanuel Macron, care n-a exclus posibilitatea de a ... citește toată știrea