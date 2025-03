Rwanda a rupt relatiile diplomatice cu Belgia

Rwanda a decis sa rupa relatiile diplomatice cu Belgia, a declarat ministerul de Externe al tarii, din Africa Centrala. Diplomatii belgieni din Rwanda sunt obligati sa paraseasca tara in 48 de ore. In conformitate cu Conventia de la Viena, Rwanda va asigura protectia sediilor, proprietatilor si arhivelor misiunii diplomatice belgiene la Kigali, se arata in comunicatul de presa. Potrivit ministerului de Externe al Rwandei, Belgia a luat parte in mod clar, intr-un conflict regional si continua sa ... citește toată știrea