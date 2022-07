Joi, 30.06.2022, la sediul Consiliului Judetean Dolj, s-a semnat Contractul Privind Delegarea Prin Concesionare a Operarii Instalatiilor de Gestionare a Deseurilor Municipale Realizate in Cadrul Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj",intre ADI ECODOLJ, in numele si pe seama tuturor localitatilor din judetul Dolj , si Asocierea S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L.- S.C. IRIDEX GROUP S.R.L.- S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A, operator desemnat castigator ... citeste toata stirea