S-a semnat ultimul contract de executie lucrari in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj

Compania de Apa Oltenia S.A. a semnat, luni, 21.11.2022, ultimul contract de executie lucrari in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj, in perioada 2014-2020". Este vorba despre DJ-CL-09 Statie captare si statie tratare Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.Dupa ce s-a reluat de patru ori licitatia, intrucat ofertantii nu au indeplinit conditiile necesare, ultimul din cele 22 de contracte de ... citeste toata stirea