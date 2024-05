S-au batut in bar si au ajuns in arest

Politisti din cadrul Sectiei nr.2 Politie Rurala Breasta au retinut, pentru 24 de ore, doi barbati de 41 si 45 de ani, din comuna Plesoi, sub aspectul savarsirii infractiunii de lovirea sau alte violente.Oamenii legii au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe terasa unui bar din comuna Plesoi, are loc o altercatie intre mai multe persoane. "Politistii deplasati la fata locului au constatat ca, in urma unor discutii contradictorii, cei doi barbati, in varsta de 41, respectiv 45 de ani, l-ar ... citește toată știrea