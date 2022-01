In vederea lucrarilor de remediere a unei avarii aparute la conducta de alimentare cu apa, la intersectia strazilor Aries si C.D. Fortunescu, dar si pentru inlocuirea unor vane, S.C. Compania de Apa Oltenia SA este nevoita sa intrerupa alimentarea cu apa potabila in zona centrala a Municipiului Craiova, miercuri, 12.01.2022, in intervalul orar 10.00 - 18.00.Vor fi afectati de intrerupere utilizatorii din urmatoarele zone:Perimetrul cuprins intre strazile Calea Bucuresti - A.I. Cuza, ... citeste toata stirea