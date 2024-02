Sanctiuni contraventionale, aplicate, in ultimele 24 de ore, de politistii doljeni, pe "rutiera"

In ultimele 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au organizat si executat actiuni de tip "cascada" pentru prevenirea accidentelor de circulatie. In urma activitatilor desfasurate, au fost retinute 30 de permise de conducere auto si s-au aplicat amenzi contraventionale in cuantum de aproximativ 20.000 de lei.Cu acesta ocazie au fost instituite filtre rutiere pentru depistarea conducatorilor auto care incalca regimul legal de viteza sau aleg sa ... citește toată știrea