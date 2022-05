Sarbatoare pentru toate varstele, la Zilele Craiovei 2022

Craiova intra in atmosfera de sarbatoare! De vineri, 27 mai si pana miercuri, 1 iunie 2022, craiovenii sunt invitati sa participe la cea de-a XXV-a editie a Zilelor Municipiului Craiova.Concerte cu mari artisti, Food Truck Festival, ExpoFlora, targuri de hand made, ateliere interactive, expozitii si competitii sportive sunt pregatite de Primaria Craiova, cu ajutorul institutiilor partenere, pe toata perioada evenimentului, in Piata Mihai Viteazul, Centrul Vechi, in Piata William Shakespeare ... citeste toata stirea