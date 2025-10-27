Editeaza

SCJU Craiova deschide Centrul de Obezitate si Patologie Metabolica

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 11:45
Miercuri, 29 octombrie, in sala de conferinte a DSP Dolj, din incinta Spitalului Judetean de Urgenta Craiova, are loc deschiderea Centrului de Obezitate si Patologie Metabolica, un proiect medical de referinta pentru intreaga regiune Oltenia.

Centrul a fost infiintat cu scopul de a oferi o abordare complexa si coordonata a pacientilor care sufera de obezitate si afectiuni metabolice asociate. Modelul propus este unul integrat, bazat pe colaborarea interdisciplinara intre specialisti in ...citește toată știrea

