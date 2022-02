SCM Craiova, inca un transfer din Champions League

Echipa de handbal a Craiovei s-a intarit pentru sezonul urmator cu doua internationale din Muntenegru. Dupa si-a asigurat serviciile portaritei Anastasija Babovic, de la Buducnost Podgorica, SCM Craiova a semnat un contract cu extrema stanga de la Podravka Vegeta, Dijana Mugosa (26 de ani). Aceasta a fost principala marcatoare a echipei croate in meciul din week-end-ul trecut, pierdut cu 29-21 de Podravka, in Capitala, in fata lui CSM Bucuresti, in grupele Ligii Campionilor. Dijana Mugosa a ... citeste toata stirea