SCM Universitatea Craiova joaca, miercuri, 23 noiembrie 2022, in Sala Polivalenta Craiova, meciul cu numarul patru in FIBA Europe Cup, cu germanii de la HAKRO Merlins Crailsheim. Leii nostri sunt neinvinsi in aceasta competitie si isi doresc sa termine pe primul loc in grupa H din Fiba Europe Cup.Ca sa castige si acasa, cu HAKRO Merlins Crailsheim, baschetballistii nostri au nevoie de sprijinul suporterilor."HAKRO Merlins Crailsheim este o echipa foarte buna, joaca un baschet foarte bun si ... citeste toata stirea