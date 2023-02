SCMU Craiova si-a incheiat parcursul in FIBA Europe Cup cu un esec

Baschetbalistii Craiovei au pierdut toate cele sase meciuri din faza a doua a FIBA Europe Cup, clasandu-se, firesc, pe ultimul loc in grupa. De altfel, formatia din Banie este singura care nu a obtinut niciun succes in Top 16. In ultima partida din acest sezon european, SCMU Craiova a fost invinsa, in Sala Polivalenta, de formatia germana Chemnitz Niners, in over time, scor 85-79, dupa primele patru sferturi fiind egalitate, 75-75.Au jucat pentru SCMU Craiova: Palmi 22 de puncte, Mijovic 16, ... citeste toata stirea