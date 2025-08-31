Editeaza

SCMU Craiova, succes la limita in duelul oltenesc din prima etapa a Ligii Florilor

Sursa: Cuvantul Libertatii
Duminica, 31 August 2025, ora 11:45
In prima etapa a Ligii Florilor, Sala Polivalenta din Banie a gazduit un derby al Olteniei, SCMU Craiova - CSM Tg. Jiu, adjudecat mult mai greu decat era preconizat, dar si cu ajutorul arbitrilor, scor 27-26, de echipa gazda. Cu 7 minute inainte de final, gorjencele aveau avantaj de 2 goluri, scor 26-24, dar pe final Craiova a fost mai inspirata si mai ajutata sa revina, marcand prin Nikolic, Gogirla si Da Rocha. In runda viitoare, Craiova joaca in deplasare cu Minaur Baia Mare.

